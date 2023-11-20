شكرا لقرائتكم خبر عن وفود البطولة العربية لكمال الأجسام تغادر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر الوفود التى شاركت فى البطولة العربية لكمال الأجسام، فى نسختها الثالثة والعشرين للرجال، والتاسعة عشرة للشباب، والثالثة للكلاسيك والفيزيك، محافظة الإسكندرية اليوم، بعد انتهاء منافسات البطولة التى أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 14 دولة عربية، بما يزيد عن 800 لاعب يمثلون 13 دولة عربية بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل على مر تاريخ البطولة العربية ، بالاضافة إلى حضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.

وخصص محافظ الإسكندرية أتوبيسات مكيفة لتنقلات الضيوف العرب وإقامة جولات سياحية لهم وتأمين كافة فعاليات البطولة وتحركات الضيوف العرب ، كما تم تقديم هدايا للضيوف من قِبل هيئة تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.