شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دورى القسم الثانى أ بأربع مواجهات غاية في القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الأشغال الشاقة الكروية وبات لكل نقطة حسابها الخاص سواء فى القمة أو القاع .

على ملعبه يستضيف أسوان نظيره أبو قير للأسمدة في لقاء قوى يصعب التكهن بنتيجته ، فأصحاب الأرض حققوا الفوز في اللقاء الماضى على مكادى بهدفين مقابل هدف رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14 وفى حالة الفوز ربما يدخل ضمن العشرة الكبار ، في المقابل يدخل الضيوف المباراة في المركز الـ6 برصيد 13 نقطة ويعلم أيمن المزين المدير الفني للفريق أن الفوز في هذه المباراة سيقربه من أصحاب الصدارة بشكل كبير .

في الوقت نفسه يستضيف حرس الحدود صاحب المركز الـ4 برصيد 14 نقطة نظيره مصر المقاصة صاحب المركز الـ17 برصيد 6 نقاط في لقاء سهل لأصحاب الأرض نظرا لفارق الإمكانيات بين الفريقين .

كما يواجه بروكسى صاحب المركز الـ16 برصيد 9 نقاط نظيره النصر للتعدين صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الفوز الغائب من فترة طويلة وأدى لرحيل محمد حامد عن القيادة الفنية للفريق وعودته مرة أخرى في الوقت الذى يحاول فيه الضيوف التعبير عن أنفسهم بعد سلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق مؤخرا .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء غزل المحلة ولافيينا في الخامسة مساء في قمة لقاءات الجولة وهو اللقاء الأول لحسام عبد العال كمديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد .

يدخل المحلة المباراة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة ، بينما يخوض لافيينا اللقاء في المركز الثانى برصيد 15 نقطة ويحاول الفريقان خطف نقاط المباراة ، فأبناء المحلة يحاولون العودة للمركزين الأول او الثانى من أجل العودة سريعا للممتاز ، بينما يسعى أبناء لافيينا إلى خطف نقاط المباراة من أجل استكمال المشوار الناجح حتى نهاية الدورى لتحقيق حلم الصعود للأضواء للمرة الأولى في تاريخ الفريق .