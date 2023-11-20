شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مهاجم سوبر فى دورى المحترفين قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي تغيير سياستهم التعاقدية للبحث عن ضالتهم فى رحلة التعاقد مع مهاجم مميز، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال التنقيب عن مهاجم سوبر فى دوري المحترفين، مع عدم وجود مهاجم مميز في الدوري الممتاز، وعدم وجود إجماع على كل الأسماء المرشحة من المهاجمين المحليين الذين يلعبون لأندية الدوري الممتاز.

ورغم دخول أحمد أمين قفة مهاجم إنبي دائرة اهتمامات الأهلي للتعاقد معه في يناير المقبل، ولكن اللاعب لا يحظى بثقة كاملة داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وترى أن من الأفضل التريث لاختيار اسم واعد يكون قادراً على تقديم الإضافة، بدلاً من التعاقد مع لاعبين ويتم إعادة تسويقهم مجددا، كما حدث مع أكثر من مهاجم محلى مثل حسام حسن ومروان محسن وغيرهم من اللاعبين الذين رحلوا عن القلعة الحمراء.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الاستعانة بمجموعة من الكشافين من أجل معرفة أبرز المهاجمين الذين تألقوا مع فرقهم في دوري المحترفين، تحسبا للتعاقد معه، حال نيله إعجاب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث يرغب الأهلي في ضم مهاجم محلي لصعوبة لتعاقد مع مهاجم أجنبي مع اكتمال قائمة اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق الأحمر، خاصة بعد تراجع مستوى المهاجمين الحاليين وتحديدا الفرنسي أنتوني موديست وصلاح محسن وقلة خبرات محمد زعلوك المهاجم الصاعد.