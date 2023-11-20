شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود أكرم توفيق.. وإمام عاشور والشحات يرفضان الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى الأهلى رفضا الحصول على راحة عقب استبعادهما من صفوف منتخب مصر فى مباراة سيراليون، وانتظما فى تدريبات المارد الأحمر أمس الأحد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إمام عاشور وحسين الشحات رفضا الحصول على راحة إضافية عقب الاستبعاد من منتخب مصر، وانتظم اللاعبان أمس فى تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى".

وأضاف شوبير، "أكرم توفيق ظهر فى تدريبات الأهلى وأصبح جاهزا لمباراة بطل غانا، وموديست رجع من فرنسا وظهر فى التدريبات، وكريستو واضح أنه مصمم يرجع للتشكيل الأساسى وظهر بشكل مميز فى أول مران".

ويستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين فى مران الفريق غداً الثلاثاء، وكذلك المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق عقب انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية الحالية.

فيما اتفق مسئولو الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق على تواجد الأخير فى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، ليكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق مساء اليوم ذاته استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني.

على صعيد متصل ، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مُشجع فى مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة بطل غانا على ملعب السلام بسبب إغلاق استاد القاهرة على خلفية زرع البذرة الشتوية، وهو ما جعل الأهلي يُفاضل بين السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة بطل غانا، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اختيار ملعب السلام، وتفاوض مسئولو الأهلي مع الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير إلى أن تمت الموافقة على حضور 15 ألف مُشجع فى المباراة.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

كما يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية والتي يستهلها الأحمر يوم 25 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.