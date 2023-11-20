شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم الصفقات الشتوية لحين سداد مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعمل فى الوقت الحالي فى ثلاثة اتجاهات، الأول حل أزمة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من التدعيمات قبل بداية الموسم الجاري، حتى يتخلص الزمالك من تلك القيود ويصبح أمامه حرية إبرام صفقات شتوية أو الانتظار لنهاية الموسم، وهو الأمر الذى ستحدده السيولة المالية بالنادي.
أما الاتجاه الثاني فيأتي فى تحديد الصفقات التي يحتاجها الزمالك، والاستقرار على الأسماء والتفاوض مع أنديتها دون حسمها بشكل رسمي، ويأتى الاتجاه الثالث لتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة، وهو الاتجاه صاحب الأولوية في الوقت الحالي بالتزامن مع اتجاه حل أزمة إيقاف القيد.
ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
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