شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة فى كأس سوبر السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى سيدات مع الجزيرة في مباراة كأس السوبر، لحسم البطل الذى سيتوج باللقب هذا الموسم، وتقام مباراة الأهلى والجزيرة فى السادسة مساءً بصالة حسن مصطفى بأكتوبر دون حضور جماهيرى.

ويخوض الأهلى المباراة بصفته بطل الدورى والكأس الموسم الماضى، بينما يواجه الجزيرة بصفته وصيف كأس مصر الموسم الماضى أيضا.

وخسر فريق سلة الأهلى سيدات لقب دورى المرتبط بعد الهزيمة أمام سبورتنج في نهائى البطولة ، بنتيجة 75/81.

يذكر أن فريق سلة الاهلى رجال توج بلقب السوبر فى المباراة التى جمعت بينه وبين الزمالك فى البحرين الشهر الماضى، وفقا للبروتوكول بين الاتحاد المصرى ونظيره البحرينى.