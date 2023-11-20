شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مصرياً يشاركون فى بطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات بطولة نادي هونج كونج للاسكواش، التي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 11 لاعباً ولاعبة من مصر حيث يشارك في منافسات الرجال: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، علي أبو العنين، محمد الشربيني.

وفي منافسات السيدات: أمينة عرفي، كنزي أيمن، ناردين جرس، زينة ميكيوي، منة حامد، فيروز أبو الخير.

في سياق متصل، توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتى استضافتها سنغافورة حتى 19 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.