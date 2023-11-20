شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. لافيينا يهدد صدارة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 17 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك صاحب الوصافة بفارق نقطتين، قبل مباريات اليوم الثانى من الأسبوع التاسع بعد تعادل بتروجت والسكة الحديد في اليوم الأول.

وستكون الفرصة مواتية لفريق لافيينا للانقضاض على الصدارة حال الفوز على غزل المحلة مساء اليوم، حيث سيرفع رصيدها وقتها إلى 18 نقطة بفارق نقطة عن بتروجت.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم:

1: بتروجت 17 نقطة

2: لافيينا 15 نقطة

3: وادى دجلة 14 نقطة

4: حرس الحدود 14 نقطة

5: غزل المحلة 14 نقطة

6: أبو قير للأسمدة 13 نقطة

7: القناة 12 نقطة

8: السكة الحديد 12 نقطة

9: بترول أسيوط 12 نقطة

10: الاتصالات 11 نقطة

11: طنطا 11 نقطة

12: دكرنس 11 نقطة

13: راية 10 نقاط

14: أسوان 10 نقاط

15: مكادى 9 نقاط

16: بروكسى 9 نقاط

17: المقاصة 6 نقاط

18: النجوم 6 نقاط

19: جمهورية شبين 5 نقاط

20: التعدين 4 نقاط

وتستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دورى القسم الثانى أ بأربع مواجهات غاية فى القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الأشغال الشاقة الكروية وبات لكل نقطة حسابها الخاص سواء فى القمة أو القاع.

على ملعبه يستضيف أسوان نظيره أبو قير للأسمدة فى لقاء قوى يصعب التكهن بنتيجته، فأصحاب الأرض حققوا الفوز فى اللقاء الماضى على مكادى بهدفين مقابل هدف رفعت رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الـ14 وفى حالة الفوز ربما يدخل ضمن العشرة الكبار، فى المقابل يدخل الضيوف المباراة فى المركز الـ6 برصيد 13 نقطة ويعلم أيمن المزين المدير الفنى للفريق أن الفوز فى هذه المباراة سيقربه من أصحاب الصدارة بشكل كبير.

فى الوقت نفسه يستضيف حرس الحدود صاحب المركز الـ4 برصيد 14 نقطة نظيره مصر المقاصة صاحب المركز الـ17 برصيد 6 نقاط فى لقاء سهل لأصحاب الأرض نظرا لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

كما يواجه بروكسى صاحب المركز الـ16 برصيد 9 نقاط نظيره النصر للتعدين صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق الفوز الغائب من فترة طويلة وأدى لرحيل محمد حامد عن القيادة الفنية للفريق وعودته مرة أخرى فى الوقت الذى يحاول فيه الضيوف التعبير عن أنفسهم بعد سلسلة الهزائم المتتالية التى تلقاها الفريق مؤخرا.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء غزل المحلة ولافيينا فى الخامسة مساء فى قمة لقاءات الجولة وهو اللقاء الأول لحسام عبد العال كمديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد.

يدخل المحلة المباراة فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يخوض لافيينا اللقاء فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة ويحاول الفريقان خطف نقاط المباراة، فأبناء المحلة يحاولون العودة للمركزين الأول او الثانى من أجل العودة سريعا للممتاز، بينما يسعى أبناء لافيينا إلى خطف نقاط المباراة من أجل استكمال المشوار الناجح حتى نهاية الدورى لتحقيق حلم الصعود للأضواء للمرة الأولى فى تاريخ الفريق.