شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يشعل المنافسة على 5 مراكز فى تشكيل المنتخب.. و6 لاعبين حجزوا أماكنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معسكر المنتخب الوطنى خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى خاض فيه الفراعنة مباراتين أمام جيبوتى وسيراليون فى أول جولتين من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، العديد من التفاصيل الخاصة بما يفكر فيه البرتغالى روى فيتوريا.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين وحصد النقاط الست بعد الفوز على جيبوتى بـ6 أهداف فى القاهرة، ثم الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين فى ليبيريا.

وضمن 6 لاعبين أماكنهم فى التشكيل الأساسى بعدما خاضوا المباراتين منذ بدايتهما وهم كل من محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد الننى وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر أشعل فيتوريا المنافسة على 5 مراكز خلال المباراتين والتى نستعرضها فى التقرير التالى..

المساك

استقر روى فيتوريا على تواجد محمد عبد المنعم بشكل أساسى، ولكن لم يستقر على المدافع الذى يلعب بجانبه بعدما دفع بأحمد سامى أمام جيبوتى، وعلى جبر فى مباراة سيراليون، وهو ما يشعل الصراع بين الثنائى فى المعسكرات المقبلة.

الظهير الأيمن

دفع فيتوريا فى مباراة جيبوتى بعمر كمال عبد الواحد الذى قدم أداء رائعا وكان أحد أسباب الفوز الكبير فى هذه المباراة، ولكن أمام سيراليون أعاد محمد هانى للتشكيل الأساسى نظرا لخوض المباراة خارج البلاد واحتياجه للجانب الدفاع الأقوى، وهو ما يدفع اللاعبين للقتال على نيل ثقة فيتوريا سواء داخل أو خارج البلاد.

الظهير الأيسر

على نفس الطريقة تعامل فيتوريا مع مركز الظهير الأيسر، حيث دفع بأحمد أبو الفتوح أساسيا فى مباراة المنتخب أمام جيبوتى وساهم فى الفوز بصناعة هدف لمحمد صلاح، ولكن فى مباراة سيراليون أعاد محمد حمدى كلاعب أساسى بدلا من فتوح، وهو ما يجعل المنافسة تشتد بين الثنائى لحجز مكان اساسى فى المباريات المقبلة.

وسط الملعب

استقر روى فيتوريا بشكل كبير على الثنائى أحمد سيد زيزو ومحمد الننى، ولكن لايزال محتارا فى اللاعب الثالث الذى يلعب بجوارهما، حيث دفع فى مباراة جيبوتى بمروان عطية، فيما اختار حمدى فتحى لمباراة سيراليون، ليشعل الصراع بين الثنائى على هذا المركز.

الجناح الأيسر

لاشك أن الثنائى محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش يقدمان مستويات رائعة جعلت فيتوريا محتارا فى الاختيار بينهما، حيث دفع بعمر مرموش فى مباراة جيبوتى أساسيا وأقحم تريزيجيه بديلا، وفى مباراة سيراليون عكس الأمور بوضع تريزيجيه أساسيا ومرموش بديلا، وهو ما يؤكد استمرار المنافسة بينهما على المشاركة بصفة أساسية.