شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول عرض الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول عرض رسمي من نادى الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد تصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب لجريدة "اليوم" السعودية، وتأكيده تلقى اللاعب عرضاً من الاتفاق السعودى لضمه.

وأكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، للصحيفة السعودية، أن اللاعب تلقى عرضا من نادي الاتفاق للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، موضحاً أن العرض سيتم إرساله بشكل رسمي إلى نادى الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، لمعرفة القيمة المالية المطلوبة لضمه.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول عروضا رسمية للثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى لاعبو الفريق بعد التمسك بقرار عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورفض مسئولو القلعة البيضاء التراجع عن قرار البيع بعد ما بدر من اللاعبين وخروجهم من معسكر مباراة زد فى الدورى دون إذن الجهاز الفنى ليتقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة بمذكرة رسمية بالواقعة ويقوم برفعها لمجلس الإدارة الذى قرر إيقاف الثلاثي لمدة شهر وعرضهم للبيع.

ويفتقد الجهاز الفني لفريق الزمالك جهود الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى خلال الثلاث مباريات المقبلة، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.