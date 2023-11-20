شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بوش مدرب سلة الأهلى يرفض عرضاً لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لكرة السلة بالنادى الأهلى، رفض عرضاً لتدريب منتخب مصر لكرة السلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أوجستي بوش قدم الشكر للاتحاد المصري لكرة السلة، رافضاً فكرة تولى تدريب منتخب السلة، وذلك نظراً لارتباطه بعقد مع النادي الأهلي".

وأضاف شوبير، "أوجستي أكد للاتحاد المصري لكرة السلة أنه من الممكن أن يتولى تدريب المنتخب المصري حال انتهاء عقده مع النادي الأهلي".

وكشف مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن مجلس إدارة الاتحاد لم يحسم المدرب المقرر أن يقود المنتخب فى البطولة العربية التى ستقام الشهر المقبل.

وقال مجدى أبو فريخة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاتحاد لم يحدد، حتى الآن، البديل للكندى روى رانا والذى تم توجيه الشكر له خلال الساعات الماضية.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لتحديد من يقود المنتخب فى البطولة العربية المقبلة.

يذكر أن اتحاد السلة وجه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات، فتم الاتفاق بين الطرفين على عدم تمديد التعاقد.