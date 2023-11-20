أحمد ناجي لـ الشناوي: "لقب الأخطبوط لايق عليك مبالغناش ولا حاجة"

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القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على تألق محمد الشناوي حارس العرين الأحمر ومنتخب الفراعنة في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى جمعت المنتخب الوطني مع سيراليون، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

ونجح الشناوي فى التعامل بثبات مع جميع الفرص الخطيرة التى هددت مرماه طوال المباراة، لينجح فى قيادة المنتخب لتحقيق ثاني انتصاراته بالتصفيات وصدارة مجموعته، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بثنائية نظيفة، ثم على سيراليون بهدفين نظيفين.

وكتب أحمد ناجي عبر حسابه على فيس بوك، "لقب الأُخطبوط لايق عليك يا شِنو مبالغناش ولا حاجة".



احمد ناجي

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.