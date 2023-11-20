شكرا لقرائتكم خبر عن 11 انتصارا حصيلة روي فيتوريا مع الفراعنة فى 13 مباراة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عروضه الرائعة مع الفراعنة بعدما نجح فى الفوز بأول جولتين بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

أرقام فيتوريا

وقاد روى فيتوريا منتخب مصر في 13 مباراة حتى الآن، 6 مواجهات رسمية و7 لقاءات ودية، نجح في تحقيق الفوز في 13 لقاء وتعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبو المنتخب الوطنى خلالها 31 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط.

وجاءت مباريات فيتوريا مع المنتخب كالتالى..

المباراة الأولى مصر 3-0 النيجر

المباراة الثانية مصر 3-0 ليبريا

المباراة الثالثة مصر 2-1 بلجيكا

المباراة الرابعة مصر 2-0 مالاوى

المباراة الخامسة مالاوى 0-4 مصر

المباراة السادسة غينيا 1-2 مصر

المباراة السابعة مصر 3-0 جنوب السودان

المباراة الثامنة مصر 1-0 إثيوبيا

المباراة التاسعة مصر 1-3 تونس

المباراة العاشرة مصر 1-0 زامبيا

المباراة الحادية عشرة مصر 1-1 الجزائر

المباراة الثانية عشرة مصر 6-0 جيبوتى

المباراة الثالثة عشرة مصر 2- 0 سيراليون

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من: من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.