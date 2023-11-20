شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تدعيم 3 مراكز فى المصري بالميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تقرير طلبات الميركاتو الشتوي إلى مجلس إدارة النادي البورسعيدي، وطلب خلاله ضم 3 لاعبين خلال موسم الانتقالات المقرر انطلاقه يناير المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي النصري في تصريحات لـ الخليج 365، أن علي ماهر طلب ضم مهاجم ولاعب وسط ومدافع، وذلك لدعم صفوف الفريق في يناير المقبل.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لاستئناف تدريباته عصر اليوم، الاثنين، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد العودة من معسكر بورسعيد. واختتم المصري السبت الماضي تدريباته بمعسكره بمدينة بورسعيد، وذلك قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف الاستعدادات قبل عودة الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.