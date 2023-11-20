ميسي يعترف بأفضلية أورواجوي على الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه منتخب أوروجواي خلال فوزهم الأخير على منتخب بلاده بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وأشار ميسي، في تصريحات نقلتها تقارير أرجنتينية اليوم الإثنين : “أوروجواي منتخب مميز وظهر بشكل أكثر من رائع ، في نواحي الارتداد واستغلال مساحات الملعب ، يستحق الفوز علينا”.

وقدم النجم الأرجنتيني إشادة أيضًا بلاعبي المنتخب السماوي وعلى رأسهم داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الأنجليزي.

كان منتخب الأرجنتين قد تعرض بتلك النتيجة للخسارة الأولى في 2023، لكنه لا يزال متصدرًا ترتيب فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بنقطتين فقط عن أوروجواي الذي يحتل الترتيب الثاني.

ميسي ومبابي ..

على صعيد آخر ، تحدث الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة مزاملته للأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي العاصمة معًا، موضحًا تعلمه عدد من الصفات الخارجية وأساليب اللعب.

وقال مبابي في تصريحتات نقلتها تقارير فرنسية أمس الأحد : "لقد تزاملت موسمين مع ميسي، لقد غير النجم الأرجنتيني طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما منحه القدرة على مواصلة الأداء القوي والانتصارات".

وواصل اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال 2018 : أريد مساعدة باريس سان جيرمان الوقت الحالي هجوميَا ودفاعيَا أيضا، لا أنزعج من منحي تعليمات فنية إضافية من لويس إنريكي المدير الفني، الجميع يتكاتف معًا من أجل تقديم المزيد" .

وأضاف خلال تصريحاته "أريد تقديم المزيد وتقديم ما هو أفضل مع فريقي، كرة القدم دائمة التطوير، وعلى اللاعب أن تتوافر فيه المرونة اللازمة للظهور بمستوى متطور.