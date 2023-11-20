بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى القاهرة ، قادمة من دولة ليبريا ، بعد خوض مواجهة سيراليون بالأمس ، والتي أقيمت لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وانتهى اللقاء بتفوق الفراعنة بثنائية من دون رد ، حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه.

وفاز المنتخب في أولى الجولات على جيبوتي بسداسية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي الخميس الماضي.

سيناريو لقاء الأمس ..

حاول منتخب سيراليون المباراة بقوة منذ البداية وسدد كرة اخرجها الشناوي لركلة ركنية في الدقيقة 2، قبل أن يرد الفراعنة بكرة عرضية من هاني إلى مصطفى محمد الذي يسددها لكن يتصدى لها حارس سيراليون لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 4.

وحاول منتخب مصر فك شفرة دفاع وخطوط منتخب سيراليون لكن ظل الخصم متماسكا وسط ملعب "صغير" وضيق للغاية على عشب صناعي.

وفي الدقيقة 8 تبادل تمريرات رائع بين لاعبي سيراليون تكلل بتسديدة من حسن كوروما فوق العارضة.

ظل منتخب سيراليون مستحوذ على الكرة ويحاول تسجيل الهدف الأول في شباك الفراعنة، وسط خطورة أكثر نسبية لأصحاب الأرض.



في الدقيقة 14 فرصة خطيرة لسيراليون ويسددها توراي قوية لكنها تصطدم في علي جبر لتخرج إلى ركنية، قبل أن تنفذ الركنية، ويضربها لاعب سيراليون رأسية لكنها فوق العارضة.

نجح منتخب مصر الأول في فرض تقدمه على منتخب سيراليون بهدف دون مقابل، وحتى الدقيقة 30 من عمر المواجهة الجارية بين المنتخبين على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منتخب سيراليون العديد من الفرص خلال أول نصف ساعة من اللقاء، بعدما اهدر 3 فرص خطيرة على دفاعات الفراعنة كان اخرها في الدقيقة 29 من النصف الأول باللقاء.

وفي الدقيقة 38 تعرض حمدي فتحي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب سيراليون سيراليون، تايرس فورناه عليه بعدما لمست قدم اللاعب "رأس" الدولي المصري ليقرر حكم اللقاء منحه البطاقة الحمراء.

توقف اللعب لدقائق بعد التدخل القوي الذي تعرض له حمدي فتحي في المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، قبل أن يستأنف اللقاء.

وفي مجريات الشوط الثاني بدأ لاعبو منتخب مصر في السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، وحاول صلاح تسجيل هدف الفراعنة الثاني من ركلة حرة لكنها مرت فوق القائم.

ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من صلاح ليسددها "تريزيجيه" في شباك سيراليون.

وعند الدقيقة 69 قرر فيتوريا مدرب الفراعنة إخراج زيزو وحمدي فتحي، وإشراك بدلا منهما مروان عطية، ومحمود حمادة.

ثم في الدقيقة 72 كرة عرضية من ركلة ركنية خطيرة حاول لاعب سيراليون ضربها رأسية لكن تدخل الشناوي سريعا وأبعدها.

بعدها أهدر تريزيجيه تسجيل هدفه الثالث "هاتريك" في اللقاء، بعد فرصة رائعة للاعب لكنه ضربها بالكعب لكن أمسك بها حارس سيراليون بسهولة.

وفي الدقيقة 77 فرصة هدف رائع لمصطفى محمد الذي يسدد الكرة "شيب" فوق حارس مرمى سيراليون وتمر لكن كابيا يخرجها سريعا قبل وصول الكرة إلى الشباك.

وفي الدقيقة 79 قرر مدرب منتخب مصر إخراج مصطفى محمد وإشراك عمر مرموش بدلا منه.

ونجح لاعبو الفراعنة في السيطرة على الكرة الدقائق الأخيرة من أجل الحفاظ على النتيجة وسط تراجع نسبي لسيراليون بعد التأخر بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 85 تسديدة لصلاح لكن فوق المرمى بكثير، لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح سيراليون، بعدها في الدقيقة 86 قرر فيتوريا إخراج تريزيجيه، ومشاركة محمد شريف بدلا منه.