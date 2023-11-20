ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا مساء اليوم الأحد، مع نظيره منتخب مالطا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا يورو 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا يورو 2024.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية اليوم

حراسة المرمي: بكفورد

خط الدفاع: تربير -جيهي -ماجواير – توموري

خط الوسط:ارنولد-هيندرسون-جالاجير

خط الهجوم:راشفورد- هاري كين -فيل الفودين

موعد مباراة انجلترا ومقدونيا الشمالية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة انجلترا ومقدونيا الشمالية في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الاثنين

يُذكر أن منتخب إنجلترا حجظ بطاقة تأهله إلى النهائيات القارية التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 19 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إيطاليا وأوكرانيا قبل الجولة الختامية.

بينما يتواجد مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.