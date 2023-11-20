آرسنال يستهدف التعاقد مع قناص الدوري الإيطالي

يستهدف نادي آرسنال الإنجليزي التوقيع مع مهاجم جديد من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024 لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ويبحث آرسنال التوقيع مع مهاجم جديد قادر على قيادة الخط الأمامي بعد ارتباطه بالتوقيع مع لاعب برينتفورد، إيفان توني، لكن تم استبعاده مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “Tutto Juve” الإيطالية فإن النادي الإنجليزي يستهدف التوقيع مع مهاجم يوفنتوس الحالي، دوشان فلاهوفيتش، الذي أنضم إلى السيدة العجوز قبل عامين من فيورنتينا.

اقرأ أيضًا: 3 رسائل صارمة من كولر لـ إمام عاشور والشحات بعد أزمة منتخب مصر

ويعتبر فلاهوفيتش واحدًا من أبرز المهاجمين في بطولة الدوري الإيطالي مؤخرًا ومازال يبلغ من العمر فقط 23 عامًا، ولديه اهتمام كبير من قبل آرسنال.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على 50 مليون جنية إسترليني مقابل الموافقة على بيع لاعبه الذي لديه اهتمام من قبل ريال مدريد وتشيلسي.