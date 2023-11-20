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موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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منتخب البرازيل - كأس العالم 2022

منتخب البرازيل - كأس العالم 2022

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب الأرجنتين في قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب ” ماراكانا” المواجهة النارية بين البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني بقيادة أسطورته ليونيل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، في المقابل يحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس برصيد 7 نقاط فقط في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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موعد مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين

ستنطلق مواجهة السيلساو أمام راقصي التانجو يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 2:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وتعتبر قنوات “SSC السعودية” هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد نجاحها في الحصول على الحقوق بداية من الجولة الثالثة وحتى نهاية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لذا ستذاع مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء المقبل عبر شاشة قناة SSC1 السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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