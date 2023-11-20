خطوة واحدة تفصل مدرب الاهلي السابق عن تدريب الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن تطورات جديدة بخصوص ملف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب السابق لفريق الاهلي عقب ترشيحه من أحد الوكلاء لتدريب الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه بالقيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بسبب سوء النتائج.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين” جوزيه بيسيرو تم ترشيحه لتدريب الزمالك عن طريق أحد الوكلاء فهو بالفعل حتى الآن المرشح الأول كما أكد في الساعات الماضية”.

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وأضاف” منتخب نيجيريا تعادل في المباراة الأخيرة وبيسيرو يعيش في حالة من عدم الاستقرار ويقترب من الرحيل وحال وصول عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك، له، سيوافق على الفور”.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.