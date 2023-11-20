ثلاثي روما الإيطالي على أعتاب الدوري السعودي.. صديق ميسي أبرزهم

اقترب أحد لاعبي نادي روما الإيطالي من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد وجود اهتمام من جانب أندية روشن.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية فإن هناك رغبة من أندية دوري روشن السعودي في التعاقد مع 3 لاعبين من نادي روما الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز مراكزها في الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية فإن أندية الدوري السعودي تستهدف التوقيع مع 3 لاعبين من روما، وهم الإنجليزي كريس سمولينج، الإيطالي ليوناردو سبينازولا والأرجنتيني باولو ديبالا.

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وينتعي عقد اللاعب سبينازولا مع روما، يونيو 2024، أما عن ديبالا وسمولينج، فلديهما عقد مع الجاليروسي حتى يونيو 2025، أي لمدة موسم ونصف الموسم.

ويعتبر ديبالا هدفًا رئيسيًا لفريق الهلال من أجل الحصول على خدماته لتعويض غياب لاعبه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.