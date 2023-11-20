صراع سعودي للتعاقد مع جريزمان من أتلتيكو مدريد

اشتغل الصراع بين أندية الدوري السعودي في الساعات المقبلة من أجل حسم التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط ناديي الاتحاد والهلال بالدخول في مفاوضات جادة مع النجم الفرنسي جريزمان تمهيدًا لضمه خلال الشتاء المقبل لتدعيم صفوفهما في الموسم الحالي.

ويرغب نادي الاتحاد في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع صفقة عالمية خاصًة مع اقتراب رحيل البرتغالي جواو فيليبي “جوتا” بالإضافة لغياب اللاعب عبد الرحمن العبود منذ بداية الموسم.

اقرأ أيضًا: الاهلي يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

ووفقًا لما أكده الصحفي ” أكرم كونور” فإن نادي الاتحاد يخطط لدفع الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

في المقابل يستهدف الهلال التوقيع مع جريزمان من أجل تعويض اعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي خضع لعملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي ويغيب عدة أشهر عن الملاعب.