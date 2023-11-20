نجم جديد من الزمالك يدرس الرحيل في يناير

يدرس اللاعب محمد أشرف روقا نجم وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتلك اللاعب محمد روقا عروضًا من أندية محلية ترغب في التوقيع معه على رأسها زد أف سي والبنك الأهلي وذلك في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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ويعمل مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على حل الأزمة في الفترة القادمة بالتواصل مع إدارة سبورتينج لشبونة لتقسيط المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء.

ويحظى روقا بالمشاركة أساسيًا إلى جانب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك أو بجانب عمرو السيسي لاعب الوسط الآخر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.