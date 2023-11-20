"اتعدى من كولر".. نجم الزمالك السابق يهاجم فيتوريا: أسوأ مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب بسبب مواجهة سيراليون التي أقيمت أمس والتغييرات التي قام بها على مستوى التشكيل في المباراة.

وقال "دويدار" في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "التشكيل اللي بدأ بيه فيتوريا لقاء سيراليون خاطئ وكان من الوارد أن نتعرض إلى الهزيمة".

وأوضح: "أنا لا أؤيد التدوير بين اللاعبين بدون داعي مدرب المنتخب اتعدى من كولر، ما فائدة التدوير واللاعبين سيخوضون لقاءين فقط في هذا التوقف؟".

وأتم: "هناك العديد من السلبيات، في المباراة والشيء الإيجابي الوحيد هو فوز المنتخب، ولكن هذه المباراة هي الأسوء لفيتوريا منذ توليه قيادة الفراعنة".