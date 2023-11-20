9 ميداليات في الاتحاد تهدد حلم الأهلي بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - أحمد عمارة:



تملك قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد 9 ميداليات بكأس العالم للأندية، رغم أن النادي الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرًا له، لم يسبق أن حصل على أي ميدالية مونديالية.

الاتحاد شارك مرة وحيدة في كأس العالم للأندية، عندما حل رابعًا في 2005، النسخة التي شهدت تفوق الفريق السعودي على الأهلي في الدور الثاني، بهدف نظيف من توقيع محمد نور.

ومن الوارد أن يتجدد اللقاء بين الطرفين في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر المقبل.

ويحتاج الاتحاد الذي يضم أحمد حجازي بين صفوفه، أولًا إلى التغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، 12 ديسمبر، في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية 2023.

ويضم الاتحاد سواءً على مستوى لاعبيه أو مدربه، 9 ميداليات بكأس العالم للأندية، على النحو الآتي..

بنزيما.. الذهب 5 مرات مع ريال مدريد

حصد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الميدالية الذهبية بكأس العالم للأندية في 5 مناسبات سابقة مع ريال مدريد.

البالغ من العمر 35 عامًا انضم إلى الاتحاد في صيف 2023.

قبل الاتحاد، كان بنزيما مهاجمًا رئيسيًا لريال مدريد في الفترة بين 2009 و2023، لمدة 14 عامًا.

وأسهم بنزيما في تتويج نادي العاصمة الإسبانية مدريد بالذهب في نسخ 2014، 2016، 2017، 2018 و2022.

كانتي.. ميدالية ذهبية وحيدة مع تشيلسي

لدى الفرنسي الآخر نجولو كانتي مسيرة جيدة جدًا مع كرة القدم، زينها بالبطولات بعد انتقاله إلى تشيلسي في 2016.

واستطاع كانتي أن يحصل على ميدالية ذهبية رفقة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2021، النسخة التي حل فيها الأهلي ثالثًا.

ويتشارك كانتي في قيادة وسط الاتحاد مع البرازيلي فابينيو.

فابينيو.. بطل كأس العالم للأندية مع ليفربول

رفع البرازيلي فابينيو، بطولة كأس العالم للأندية مرة وحيدة مع ليفربول.

وتمكن فابينيو من الحصول على لقب مونديال الأندية في نسخة 2019، رفقة فريق النجم المصري محمد صلاح.

اللاعب البرازيلي انضم كذلك إلى الاتحاد هذا الصيف، مقابل ما يزيد عن 45 مليون يورو.

جاياردو.. ميداليتان وفوز بنسبة 50% فقط

أسند الاتحاد مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

جاياردو الملقب بـ"صائد البطولات القارية"، لدية 14 لقبًا في مسيرته التدريبية مع ريفر بليت الأرجنتيني، كما تأهل مرتين إلى كأس العالم للأندية.

وقاد صاحب الـ47 عامًا، ريفر بليت إلى حصد ميداليتين، فضية في 2015 وبرونزية في 2018.

وخاض جاياردو 4 مباريات فقط في مونديال الأندية، بواقع مباراتين نصف نهائية، ومباراة في النهائي وأخرى بتحديد صاحب المركز الثالث.

وفاز بنسبة 50% على كل من هيروشيما وكاشيما أنتليرز اليابانيين.

فيما خسر على يد برشلونة في نهائي 2015، كما انهزم بركلات الترجيح على يد العين الإماراتي في 2018 بعد تعادلهما (2-2).

الطريق في كأس العالم للأندية

يبدأ الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، 15 ديسمبر القادم.

وينتظر فريق المدرب السويسري مارسيل كولر، الفائز بين الاتحاد وأوكلاند سيتي حيث يلتقي الطرفان في 12 ديسمبر ضمن الدور التمهيدي.

وفي نصف النهائي، يترقب فلومينينسي البرازيلي في 18 ديسمبر، وصول أحد الثلاثة، الأهلي، الاتحاد أو أوكلاند.

ومن المتوقع أن يكون مانشستر سيتي طرفًا في نهائي كأس العالم للأندية، 22 من الشهر ذاته.