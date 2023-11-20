سامسون.. صفقة الزمالك التي أعادها معتمد جمال للحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

واصل سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، تألقه مع الفريق الأبيض، وذلك بعدما أحرز هدفًا من الثلاثية الودية التي حققها الفريق مساء أمس الأحد، أمام الهلال الليبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وانتصر فريق الزمالك مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-0، أمام الهلال الليبي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل ثلاثية الزمالك أمام الهلال الليبي يوسف أوباما في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف سيد عبد الله نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 75، ومن ثم اختتم سامسون أهداف المباراة في الدقيقة 90+1.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

في فترة من الفترات كانت هناك أصواتًا داخل نادي الزمالك تنادي برحيل سامسون أكينولا بالأخص أنه لم يسجل إلا هدفًا واحدًا في مباراة سموحة بالجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

كما نادت الأصوات بضرورة التعاقد مع مهاجمين جدد يليقوا بقميص نادي الزمالك.

وتحت قيادة معتمد جمال، الذي تم التعاقد معه بشكل مؤقت ليخلف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اختلف مستوى سامسون 180 درجة وهو ما أثار الدهشة، فما السر في تألق سامسون معتمد جمال.

وغاب سامسون عن التهديف في المباريات الرسمية لفترة تصل لـ 296 يومًا وذلك بعدما أحرز أول هدف له بقميص الزمالك بعد هدفه في شباك سموحة، كان أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والذي قاد الفريق الأبيض وقتها معتمد جمال.

أما في المباريات الودية فقد لعب سامسون تحت قيادة أوسوريو مباراة واحدة أمام فريق السكة الحديد، وأحرز وقتها هدفين في الدقيقة 10 و11 من زمن المباراة.

وتحت قيادة معتمد جمال لعب سامسون مباراتي توت عنخ أمون والهلال الليبي.

ونجح سامسون في تسجيل هدفين للزمالك في مواجهة توت عنخ أمون الودية، في الدقيقة 69 و72، أما في مباراة الهلال الليبي سجل سامسون هدفًا وحيدًا في الدقيقة 90+1.

وبشكل عام أحرز سامسون تحت قيادة أوسوريو 3 أهداف فقط، هدف أمام سموحة في الجولة الأولى للدوري الموسم الماضي، وهدفين في مباراة السكة الحديد الودية.

وتحت قيادة معتمد جمال، فنجح المهاجم البنيني في تسجيل 4 أهداف، أمام بيراميدز في كأس مصر، وهدفين أمام توت عنخ أمون، وهدف أمام الهلال الليبي.