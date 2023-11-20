الزمالك يُطمئن جماهيره قبل بداية مشواره بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - طمأن فريق الزمالك تحت قيادة معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني جماهيره خلال فترة التوقف الجارية قبل أن يستهل مشواره بالنسخة الجارية من البطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدل القلق لدى جماهير الزمالك بعد رحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتذبذب النتائج لاطمئنان بعد الأداء الذي ظهر به الفريق أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما بمنافسات الكأس.

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز في وقت المباراة الأصلي والضائع بنتيجة 3-3، ثم اتجها لركلات الترجيح وحسمها لاعبي الزمالك بنتيجة 4-3 ليضرب موعداً أمام الأهلي في نهائي البطولة.

ولم يستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على هوية المدير الفني الجديد للفريق ولكن ساهمت نتائج الفريق الأبيض خلال المباراتين الوديتين خلال فترة التوقف في بث شعور الطمأنينة للجماهير قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

واستهل الزمالك ودياته بفترة التوقف الدولي بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره توت عنخ أمون مساء يوم الأربعاء الماضي خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت المباراة مواصلة المهاجم البنيني سامسون التسجيل بعد هدفه الهام خلال مباراة بيراميدز؛ حيث سجّل هدفين في مرمى توت عنخ أمون ليُطمأن الجماهيره البيضاء على مستواه في ظل إصابة المهاجم التونسي للفريق سيف الجزيري.

وفاز فريق الزمالك في وقت سابق من اليوم الأحد على نظيره الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وسجل الثلاثية للزمالك كل من: يوسف أوباما، سيف عبدالله "نيمار" واستمر ساموسون في التسجيل بإحراز الهدف الثالث للفريق في مرمى الهلال الليبي.

وحرص المدير الفني لفريق الزمالك، معتمد جمال على الدفع بجميع اللاعبين بجانب تصعيد لاعبين من الشباب في محاولة سد مراكز النقص بالفريق مثل الظهير الأيسر فأعطى الفرصة للاعب الشاب أحمد زكي في ظل إيقاف أحمد فتوح وعدم الجماهزية الكاملة للثنائي عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، كما جربّ بعض الوجوه الشابه في خط الدفاع مثل هشام فؤاد قلب الدفاع.