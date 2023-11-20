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الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على الهلال الليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - منح معتمد جمال، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد خوض مواجهة ودية أمس مع الهلال الليبي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 من الشهر الحالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفريق الأبيض الفوز وديا على الهلال الليبي أمس الأحد بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأهداف يوسف أوباما وسيد عبدالله والبنيني سامسون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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