الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على الهلال الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - منح معتمد جمال، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد خوض مواجهة ودية أمس مع الهلال الليبي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 من الشهر الحالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفريق الأبيض الفوز وديا على الهلال الليبي أمس الأحد بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأهداف يوسف أوباما وسيد عبدالله نيمار والبنيني سامسون.

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