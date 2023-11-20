لم يحدث منذ 7 سنوات.. فيتوريا يحقق رقمًا قياسيًا بالفوز على سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الحاوي:

رب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من حجر بالفوز على منتخب سيراليون خارج قواعده في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا أمس الأحد على منتخب سيراليون، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "صامويل كانيون" في ليبيريا.

وخاض روي فيتوريا حتى الأن 13 مباراة مع منتخب مصر، فاز في 11 وتعادل مرة وخسر في مثلها.

وحافظ حتى الأن البرتغالي على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية حيث إن هزيمته الوحيدة كانت وديًا ضد تونس؟

فوز الفراعنة أمام سيراليون جعل فيتوريا يحقق رقمًا لم يحدث منذ 7 سنوات وتحديدًا منذ عهد الأرجنتيني هيكتور كولر بل ويضربه بالفوز في أول في 3 مباريات خارج مصر.

وقبل الفوز على سيراليون لعب فيتوريا مباراتان فقط خارج مصر، وفاز بهما.

هزم مالاوي 4-0 وكذلك غينيا 2-1، وجاءتا المباراتان ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وفاز فيتوريا على مالاوي في مارس ثم أمام غينيا في يونيو، ثم سيراليون ليكون احتاج 8 أشهر فقط لتحقيق الانتصار الثالث خارج الديار.

واحتاج كوبر كي يحقق الفوز في 3 مباريات خارج مصر، حوالي 13 شهرًا، وجاء ذلك على النحو الآتي:

- هزيمة تشاد 5-1 في سبتمبر 2015.

- هزيمة تنزانيا 2-0 في يونيو 2016.

- هزيمة الكونغو 2-1 في أكتوبر 2016.

ولم ينجح أي مدير فني في تحقيق 3 انتصارات مع منتخب مصر خارج الديار، منذ أكتوبر 2016، عقب الرقم الذي حققه كوبر.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.