انتظار برنامج فيتوريا.. قرار جديد من اتحاد الكرة بخصوص الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات موعد توقف بطولة الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



قال عامر حسين في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”: "تم الاستقرار على توقف مسابقة الدوري المصري يوم 2 يناير نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية".



أضاف: "معسكر المنتخب سيبدأ يوم 3 يناير استعدادًا للبطولة الأفريقية، وأول مباراة للمنتخب يوم 14 يناير أمام موزمبيق وسيتواجد في كوت ديفوار قبلها بـ 3 ايام".



وأنهى: "نحن في انتظار تقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب برنامجه الاعدادي والاستقرار على المباريات الودية، وسوف يتم التنسيق مع الشركة الراعية على البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه".