شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب أنتونى موديست فسخ تعاقده مع الأهلي؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة طلب الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الأهلى فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "موديست لم يطلب فسخ تعاقده مع الأهلى مثلما تردد، ولم يتم مناقشة الأمر من الأساس، تقييم اللاعب الفرنسي سيتم حسمه مع حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وبعد اتخاذ القرار النهائى من كولر".

وخاض أنطوني موديست مع النادي الأهلي 9 مباريات فى جميع المسابقات، وسجل خلالها هدفين فقط.

ورفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.

ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن موديست بدأ التحسن وإظهار جزء ولو بسيط من قدراته بفضل الاستمرارية فى المشاركة بعكس الحال الذي كان عليه في بداية مشواره مع الاهلى.

وانتقل موديست من للأهلي الصيف الجاري فى صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.