شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدأ دراسة مازيمبى الكونغولى قبل ضربة البداية فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، دراسة فريق مازيمبى الكونغولى، قبل المباراة التى ستجمعهما الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث كلف باتشيكو جهازه المعاون لدراسة الفريق الكونغولى من حيث نقاط القوة والضعف، وتحديد الثغرات التى من الممكن استغلالها.

كما يعمل الجهاز الفنى لبيراميدز فى تحديد نقاط القوة فى صفوف مازيمبى حتى يتم توجيه لاعبى بيراميدز بشكل جيد، للتصدى لهذه النقاط وإيقاف خطورة الفريق الكونغولى.

في سياق آخر، انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.