شكرا لقرائتكم خبر عن صالة العاصمة الإدارية تستضيف قمة دورى اليد بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة قمة الدور الأول لدورى محترفين كرة اليد بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الثلاثاء المقبل بدون جمهور. وجارى تحديد توقيت اللقاء بالتنسيق بين لجنة مسابقات دورى المحترفين برئاسة عاصم السعدنى ومسئولى الصالة.

فيما تقام على مدار غد، الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثالثة عشر بدوري المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد هذه المواجهة لقاءات بين كل من، الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة و الشمس مع أصحاب الجياد.

وتصدر فريق رجال الأهلى ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، برصيد 36 نقطة، بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة.

فيما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثا برصيد 31 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 28 نقطة، ومن بعده سبورتنج خامسا برضيد 24 نقطة.

وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة، الجمعة الماضية ، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

بينما تشهد الجولة المقبلة الجمعة القادم لقاءات بين كلا من الطيران مع الشمس و الزمالك مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوبوليس و المعادى مع سبورتنج و العبور مع البنك الأهلى وسموحة مع الجزيرة و الشمس مع الترسانة و أصحاب الجياد مع الأوليمبى .