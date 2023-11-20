شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تتصدر للأسبوع الـ12 وتراجع نور الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر نموفمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ 12على التوالي، خاصة بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر.

وتقدمت البلجيكية جويل كينج إلى المركز الرابع بعد تتويجها مؤخراً ببطولة سنغافورة، بينما تراجعت نور الطيب مركزاً واحداً لتصل إلى التصنيف السابع.



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ النيوزيلندية جويل كينج

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ البلجيكية تيني جليس