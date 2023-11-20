شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح: المنتخب قدم أداءً راقياً بالتصفيات والنتائج أكثر من إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على أداء المنتخب الوطني في انطلاقة مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فكري صالح في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": مباراة جيبوتي أول مباراة في التصفيات ودائماً أول مباراة هامة جداً بعيداً عن الخصم سواء كان قوياً أو ضعيفاً أنت تحتاج المكسب ليمنحك الدافع، وكلنا تابعنا أداء راقي للمنتخب في هذه المباراة، وسداسية نظيفة في مباراة تصفيات هي إيجابية جداً.

أضاف: المباراة الثانية كانت بعد الأولى بـ48 ساعة وظروف صعبة لأن الفريق سافر 8 ساعات ودرجة رطوبة وملعب ترتان، وجو مختلف تماماً ولكن اللاعبين نجحوا في التحدي وخرجوا أيضاً بنتيجة إيجابية.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من: من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.