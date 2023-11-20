شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحى يقود الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أحمد الجارحى، المدرب العام لفريق كرة سلة الأهلى رجال، الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى فى ذهاب نصف النهائى من بطولة دورى المرتبط فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويقود الجارحى الفريق بعد طرد أوجستى بوش فى مباراة ذهاب ربع نهائى الدورى أمام الزمالك، والتى انتهت بفوز الأحمر، ووفقا للوائح وقوانين السلة فإن الطرد يعنى الإيقاف مباراتين، فيغيب أوجستى بوش عن قيادة الفريق فى مباراة العودة لربع النهائى أمام الزمالك، وكذلك مباراة الغد أمام الاتحاد، ويتولى الجارحى مهمة المدير الفنى خلال المباراة.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط ، بإيقاف أوجستى مبارتين وتغريمه 40 ألف جنيه، وتغريم النادى 20 ألفا، وتغريم الزمالك 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف أحمد عزب مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.