شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يزف بشرى سعيدة لكولر قبل مواجهة الأهلى مع ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف الفرنسى انتونى موديست مهاجم الاهلى بشري سعيدة للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة فى أول مران للفريق والذى أقيم أمس الاحد بعد فترة راحة وصلت لأسبوع.

وأخطر موديست كولر بتنفيذه برنامج بدنى أفقده العديد من السعرات الحرارية، ليصبح جاهز فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة مع الأهلى.

ويستعيد الأهلي فى مران الفريق غداً الثلاثاء لاعبيه الدوليين مع المنتخب، وكذلك المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق عقب انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية الحالية.

فيما اتفق مسئولو الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق على تواجد الأخير فى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، ليكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق مساء اليوم ذاته استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني.

على صعيد متصل ، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مُشجع فى مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة بطل غانا على ملعب السلام بسبب إغلاق استاد القاهرة على خلفية زرع البذرة الشتوية، وهو ما جعل الأهلي يُفاضل بين السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة بطل غانا، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اختيار ملعب السلام، وتفاوض مسئولو الأهلي مع الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير إلى أن تمت الموافقة على حضور 15 ألف مُشجع فى المباراة.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

كما يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية والتي يستهلها الأحمر يوم 25 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.