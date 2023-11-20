شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة وتراجع محمد الشوربجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر نوفمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي، بعد تتويجه أمس ببطولة سنغافورة. وشهد تصنيف الأسبوع الجاري تراجع الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الخامس بعد هزيمته فى ربع نهائي بطولة سنغافورة، وتقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع.

تصنيف الرجال 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ مصطفى عسل 4ـ النيوزيلندي بول كول 5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي 9ـ طارق مؤمن 10ـ الويلزي جويل مكين

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