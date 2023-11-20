شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السابعة للفروسية تدعم غزة فى اجتماعها بالمكسيك بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى مندوبو ورؤساء الاتحادات أعضاء المجموعة السابعة للفروسية الوشاح الفلسطيني اليوم خلال اجتماع المجموعة السابعة للفروسية الذى عقد بالمكسيك اليوم.



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عقد اجتماع المجموعة السابعة لاتحادات الفروسية الدولي فى المكسيك اليوم، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذى من المقرر أن يعقد اليوم فى المكسيك أيضاً.

وحضر المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية اجتماع المجموعة السابعة اليوم مرتديا الوشاح الفلسطيني.

وحرص مندوبو ورؤساء الاتحادات أعضاء المجموعة السابعة للفروسية على إرتداء الوشاح الفلسطيني اليوم لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هجوم قوات الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية في رسالة مؤثرة في هذا الحدث العالمي الكبير دعما للقضية الفلسطينية.