شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، ترحيبه بتجديد عقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وينتظر جلسة المسئولين لحسم أمر التجديد دون أى مشاكل.

ووافق محمد عواد على قرار مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده والتوقيع على عقد جديد للاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، مؤكداً أنه تحت أمر نادى الزمالك فى أى وقت.

وقال محمد عواد فى تصريحات تليفزيونية، "لم أتلق أى اتصالات من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقدى، ليس لدى مانع من التجديد مع الزمالك، وتحت أمر القلعة البيضاء فى أى توقيت خلال الموسم الحالى".

على جانب آخر، ينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية للثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى لاعبو الفريق بعد التمسك بقرار عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورفض مسئولو القلعة البيضاء التراجع عن قرار البيع بعد ما بدر من اللاعبين وخروجهم من معسكر مباراة زد فى الدورى دون إذن الجهاز الفنى ليتقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة بمذكرة رسمية بالواقعة ويقوم برفعها لمجلس الإدارة الذى قرر إيقاف الثلاثي لمدة شهر وعرضهم للبيع.

ويفتقد الجهاز الفني لفريق الزمالك جهود الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى خلال الثلاث مباريات المقبلة، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.