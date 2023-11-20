شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للشناوى مع الفراعنة فى عهد فيتوريا بعد 11 مباراة والان مع تفاصيل الخبر
وحقق منتخب مصر فوزين مستحقين على جيبوتي بسداسية نظيفة، وعلى سيراليون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
نجح محمد الشناوي فى الحفاظ على نظافة شباكه فى المباراتين أمام جيبوتي وسيراليون، ليبدأ مشوار السباق على أفضل حارس فى التصفيات بقوة كبيرة، إذا ما استمر سجل الكلين شيت حاضرا فى مباريات المنتخب المقبلة.
المنتخب فاز على جيبوتي بسداسية دون رد كان الشناوي أحد رجالها وحمى عرينه من الأهداف الشرفية لمنتخب جيبوتي، كما فاز الفراعنة بثنائية على سيراليون تصدى فيها الشناوى للعديد من محاولات التقليص والعودة للمنتخب السيراليوني.
وإجمالا.. شارك محمد الشناوى تحت قيادة فيتوريا فى 11 مباراة، خرج بشباك نظيفة فى 8 لقاءات منها 6 مباريات رسمية واستقبل هدفا وحيدا.
وعزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضي بسداسية دون رد، والفوز على سيراليون أمس بهدفين دون رد.
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