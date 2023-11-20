شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للشناوى مع الفراعنة فى عهد فيتوريا بعد 11 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب الفراعنة معسكره الأخير بعدما قدم وجبة من العروض الفنية والنتائج المبهرة فى ضربة البداية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليجمع 6 نقاط من أول مواجهتين هما جيبوتي داخل الأرض وسيراليون خارج الأرض، ويعزز صدارته للمجموعة الأولى، ويعزز أيضًا فرص التأهل لمونديال 2026.

وحقق منتخب مصر فوزين مستحقين على جيبوتي بسداسية نظيفة، وعلى سيراليون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.