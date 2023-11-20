شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يجدد تعاقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي بيراميدز، في تجديد تعاقد محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول، حيث كان ينتهى عقد اللاعب مع النادى السماوى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر فى انتقالات شهير يناير المقبل، دون انتظار قرار من إدارة بيراميدز.

وكشف مصدر مقرب من محمد حمدي أن اللاعب وقع علي عقود التجديد لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتظر الإعلان الرسمي من قبل النادي خلال الأيام المقبلة، ليغلق بذلك مسئولي بيراميدز ملف رحيل اللاعب بنهاية الموسم، خاصة وإن محمد حمدي يعد من القوام الأساسي للفريق السماوي.

وأكد المصدر إن مسئولي بيراميدز حصلوا علي توقيع محمد حمدي علي العقود الجديدة قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.