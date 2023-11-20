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صحيفة سعودية تكشف استهداف هذا النادي ضم فتوح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ، اهتمامات نادي الاتفاق بالتعاقد مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتبت صحيفة الميدان السعودية، عبر العلاف الخاص بها: أحمد فتوح هدف الاتفاق الجديد.

وكان نادي الزمالك، عرض أحمد فتوح للبيع، بجانب خصم 25% من مستحقاته بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد في بطولة الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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