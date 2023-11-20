"أشهرهم بنهائي دوري أبطال أوروبا".. شاهد وقائع اقتحام الملعب في حضور محمد صلاح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عادة ما نرى بعض الجماهير تقتحم أرضية الملعب من أجل نجمها الأوحد، هناك الذين يطلبون أخذ صورة تذكارية والبعض الآخر يريد الحصول على القميص، والكثيرين يريدون مشاهدة لاعبهم المفضل عن قرب ولمسه.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز لقطات اقتحام الجمهور الملعب في حضور محمد صلاح.

شهدت مباراة أمس بين المنتخب المصري مع نظيره سيراليون، اقتحام بعض من الجماهير أرضية ملعب صامويل كانيون دو الرياضي من أجل احتضان محمد صلاح لكن سارع لاعبي المنتخب لحماية لاعب ليفربول، وأمسك الأمن بهم سريعا.

وفي وقت سابق من هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي ظل الوضع الراهن الذي نعيشه ونشهد ما يجري في فلسطين من عنف وقتل من قبل الكيان الصهيوني، اقتحم أحد المشجعين مباراة ليفربول ولوتون تاون الذي انتهت بالتعادل 1-1، وهو يحمل العلم الفلسطيني مؤكدا للعالم إن داعمي القضية الفلسطينية في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وكانت أبرز لقطات اقتحام أحد الجماهير للملعب في تاريخ كرة القدم، وليس في حضور محمد صلاح فقط، عندما نزلت الروسية "كينسي وولانسكي" إلى أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، وفعلت ذلك من أجل كسب المزيد من الشهرة والمتابعات على "إنستجرام" وهو ما حدث، حيث كانت تلك الفتاة صديقة لشاب يدعى "فيتالي" فعل نفس الشئ في مباراة نهائي كأس العالم 2014 بين الأرجنتين وألمانيا.

وفي هذه المباراة افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الأول عن طريق ركلة جزاء، وأضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليحقق الفرعون المصري لقب دوري الأبطال الأول في تاريخه.