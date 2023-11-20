كم من المال يمكن لبرشلونة أن يجمع من إصابة جافي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

لا يمكن لشيء أن يعوض إصابة لاعب بالرباط الصليبي، وتحديدا إذا كان لاعبا أساسيا مع فريقة، حيث تعد هذه الإصابة من أخطر واصعب إصابات كرة القدم إن لم تكن أكثرهم.

وشهدت مباراة أمس بين منتخب اسبانيا وجورجيا إصابة لاعب نادي برشلونة بابلو جافي بقطع في الرباط الصليبي بركبته، حيث يبلغ الشاب 19 عاما فقط.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغ مالي كل يوم للأندية المتضررة من إصابة لاعبيها في المحافل الدولية، بشرط أن تكون مدة الإصابة تزيد عن 28 يوما، وبحد أقصى 365 يوما ومبلغ مالي 7.500.000 مليون يورو إجمالي.

وكما هو منصوص عليه من قبل الاتحاد الدولي في برنامج حماية اللاعب، عندما يتعرض لاعب كرة قدم لإصابة تتجاوز 28 يومًا من عدم المشاركة مع ناديه، يتعهد الفيفا بدفع مبلغ 20,548 يورو كل يوم للنادي المتضرر.

لكن عندما يتعلق الأمر باللاعبين الذين لديهم موهبة كبيرة ورواتب عالية جدًا، فإن هذا التعويض لا يكفي حتى لتغطية دفع راتب لاعب كرة القدم المتضرر.

وأعلن نادي برشلونة منذ قليل أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، وفي هذه الحالة سيحصل البارسا بحد أدنى على 4.315 مليون يورو، وبحد أقصى حوالي 5.548 مليون يورو.

وبالتأكيد لن يصل هذا المبلغ إلى نصف المال الذي يتقاضاه لاعب مثل بابلو جافي خلال تلك الفترة، لكن يمكن لبرشلونة الاعتماد على هذا الدخل بعض الشئ.