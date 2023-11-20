مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعا اليوم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الملفات التي تخص النادي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، سوف يعقد داخل مقر النادي بميت عقبة في السادسة مساء اليوم، وسيناقش بعض الملفات، على رأسها إيجاد حلول للأزمة المالية الحالية.

وأوضح المصدر، أن المجلس سيناقش خلال الاجتماع، الوضع النهائي لموقف الكولومبي أوسوريو الذي يرفض جميع الحلول الودية، في أزمة مستحقاته، ويرغب في الحصول عليها كاملة.

وأضاف المصدر: سيتم اتخاذ بعض القرارات الإدارية، التي تخص أعضاء الجمعية العمومية، خلال الاجتماع.