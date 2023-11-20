شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: ننتظر إخطارا رسميا من كاف بزيادة قوائم أمم أفريقيا لـ27 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى منتخب مصر أن اتحاد الكرة لم يخطرهم بقرار الكاف بزيادة عدد اللاعبين في قوائم أمم أفريقيا من 23 لاعبًا إلى 27 لاعبًا حتى الآن. وقال المصدر إن هذا القرار إذا كان صحيحًا يصب فى صالح المنتخبات التى تطمح للاستفادة قدر المستطاع باللاعبين المتاحين للتمثيل الدولي في بطولة بحجم الأمم الأفريقية.

وأضاف المصدر، "لا نعلم حتى الآن صحة وحيثيات قرار الكاف، هل الزيادة ستكون ضمن القائمة الأساسية التي تشارك في البطولة، أم هناك عدد من اللاعبين سيكونون في قائمة احتياطية، الأمر سيتم حسمه حينما نتسلم قرار الكاف، وبالتأكيد الجميع سيتفيد منه حال ثبت صحته".

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.