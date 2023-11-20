شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى فى التعاقد مع محمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو نادى بيراميدز الطريق على الأهلى فى التعاقد مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول، بعدما نجح مسئولو الفريق السماوى فى تجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة.

بهذا التجديد قطع مسئولو بيراميدز الطريق على الأهلى فى التعاقد مع محمد حمدى، الذى كان ينتهى تعاقده مع بيراميدز فى نهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.

وكان الأهلى يرغب فى التعاقد مع ظهير أيسر ودخل محمد حمدى ضمن قائمة أبرز المرشحين للتعاقد معه، إلا إن تجديد اللاعب يصعب الأمور أمام المارد الأحمر، وسيكون أمامه طريق وحيد فى المفاوضات وهو التوصل لاتفاق مع مسئولى بيراميدز حول الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ونجح مسئولو نادي في تجديد تعاقد محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول، حيث كان ينتهى عقد اللاعب مع النادى السماوى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر فى انتقالات شهير يناير المقبل، دون انتظار قرار من إدارة بيراميدز.

وكشف مصدر مقرب من محمد حمدي أن اللاعب وقع علي عقود التجديد لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتظر الإعلان الرسمي من قبل النادي خلال الأيام المقبلة.

وأكد المصدر إن مسئولي بيراميدز حصلوا علي توقيع محمد حمدي علي العقود الجديدة قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.