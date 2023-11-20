شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تخطر اتحاد المصارعة برغبة كرم جابر فى المشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد المصارعة خطابا من اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية لإخطارهم برغبة كرم جابر لاعب المنتخب السابق في العودة مرة أخرى والمشاركة فى المنافسات، وعلى رأسها البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس .

وطلبت اللجنة الأولمبية من اتحاد المصارعة وضع خطة بعد قرار عودة كرم جابر، لإعداده و تأهيله للمشاركة في البطولات، وهو ما يعكف اتحاد المصارعة عليه فى الفترة الحالية.

ويخوض كرم جابر تدريباته في الفترة الحالية بالمركز الأولمبى استعدادا لحسم مصيره سواء بالمشاركة فى البطولة الأفريقية من عدمه وفقا لما تحسمه تجاربه مع اللاعب الذى يلعب في نفس وزنه بالمنتخب.

يذكر أن كرم جابر شارك فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى باليونان و توج بالمركز الأول والميدالية البذهبية.