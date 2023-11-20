شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الزمالك لمواجهة أبو سليم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهى المباراة الافتتاحية فى دور المجموعات بالبطولة. س.. متى تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى؟ س.. متى تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى؟ ج.. يلتقى الزمالك مع أبو سليم الليبى الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية. س.. كيف استعد الزمالك لمواجهة أبو سليم؟ س.. كيف استعد الزمالك لمواجهة أبو سليم؟ ج.. حرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، على الاستعداد الجديد لمواجهة أبو سليم الليبى، وقرر حضور اللاعبين قبل موعد التمرين بساعة، ثم خاض التدريبات على فترتين "صباحية ومسائية" فى بعض الأيام، كما خاض مواجهتين وديتين الأولى أمام توت عنخ أمون، والثانية أمام الهلال الليبى. س.. متى تصل بعثة منتخب أبو سليم إلى القاهرة؟ س.. متى تصل بعثة منتخب أبو سليم إلى القاهرة؟ ج.. وصلت بالفعل بعثة فريق أبو سليم الليبى إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، ويعسكر الفريق الليبى فى القاهرة لمدة أسبوع قبل موعد المباراة، حتى يتأقلم اللاعبون على الأجواء. س.. ما هى الفرق الموجودة فى مجموعة الزمالك بالكونفدرالية؟ س.. ما هى الفرق الموجودة فى مجموعة الزمالك بالكونفدرالية؟ ج.. يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. س.. ما هو جدول مباريات الزمالك فى الكونفدرالية؟ س.. ما هو جدول مباريات الزمالك فى الكونفدرالية؟ ج..الزمالك × أبو سليم سوار × الزمالك الزمالك × ساجرادا ساجرادا× الزمالك أبو سليم × الزمالك الزمالك × سوار

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